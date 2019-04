Juventus Turin verpasst vorerst nächste Meisterschaft

Ferrara Juventus Turin hat es verpasst, sich schon frühzeitig zum 35. Mal die italienische Fußball-Meisterschaft zu sichern. Das Team von Massimiliano Allegri verlor bei SPAL Ferrara überraschend mit 1:2 (1:0).

Der Tabellenzweite SSC Neapel hat damit weiterhin die rechnerische Chance, den italienischen Serienmeister doch noch an der Tabellenspitze abzufangen. Die ersatzgeschwächten Norditaliener, die unter anderen auf den im Sommer verpflichteten Superstar Cristiano Ronaldo verzichteten, verloren erst zum zweiten Mal in der laufenden Saison in der Serie A.

Die Bianconeri gingen zunächst in der 30. Minute durch Moise Kean in Führung, SPAL Ferrara drehte aber in der zweiten Halbzeit das Spiel, Kevin Bonifazi (49.) und Sergio Floccari (74.) machten die Toren.

Juventus hat weiterhin 20 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Neapel. Die Süditaliener müssen ihr Spiel am Sonntagabend gegen Chievo (18.00 Uhr) aber gewinnen, um Turin nicht indirekt zum Meister zu machen.