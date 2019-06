Nigeria vorzeitig im Achtelfinale des Afrika-Cups

Alexandria Die Fußball-Nationalmannschaft Nigerias hat mit dem zweiten Sieg vorzeitig das Achtelfinale des Afrika-Cups erreicht.

Die Mannschaft des deutschen Trainers Gernot Rohr bezwang in Alexandria die Mannschaft Guineas dank eines Treffers des Ex-Chelsea-Profis Kenneth Omeruo (73. Minute) mit 1:0 (0:0). Auch den ersten Vergleich in der Gruppe hatten die "Super Eagles" gegen Burundi mit 1:0 für sich entschieden. Mit sechs Punkten führt Nigeria nun uneinholbar die Gruppe B an.

Guinea mit dem Mönchengladbacher Ibrahima Traoré und dem Ex-Leipziger und Liverpool-Star Naby Keita rangiert mit nur einem Zähler hinter Madagaskar (gleichfalls ein Punkt) auf Rang drei und muss vor dem abschließenden Match am Sonntag gegen Burundi um das Weiterkommen zittern.

Der ägyptische Fußballverband EFA hat einen Spieler der Nationalmannschaft nach Vorwürfen der sexuellen Belästigung vom derzeit laufenden Afrika-Cup ausgeschlossen. Die Maßnahme gegen den Spieler diene dazu, "Disziplin, Engagement und Konzentration" des Teams aufrecht zu erhalten, teilte EFA-Präsident Hani Abu Rida mit.

Ein Model hatte zuvor Fotos von anzüglichen Nachrichten veröffentlicht, die der Fußballer und drei weitere ägyptische Spieler ihr geschickt haben sollen. Zu den drei weiteren Spielern äußerte sich die EFA nicht.

Der Afrika-Cup wird erstmals mit 24 Teams ausgetragen, deshalb kommen neben den jeweils zwei besten Teams der sechs Vorrundengruppen auch die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale.