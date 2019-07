Klopp mit FC Liverpool zur Club-WM in Katar

Jürgen Klopp wird mit dem FC Liverpool an der Club-WM in Katar teilnehmen.

Doha Trainer Jürgen Klopp wird mit dem FC Liverpool in der Woche vor Weihnachten um den Titel bei der Club-WM spielen.

Wie die FIFA mitteilte, wird das Turnier mit sieben Teams vom 11. bis 21. Dezember in Katar ausgetragen. Der WM-Gastgeber 2022 war bereits im Juni vom Fußball-Weltverband als Ausrichter der Club-WM bestimmt worden, nur wurden auch die genauen Spieltermine festgelegt.

Liverpool steigt als Champions-League-Gewinner im Halbfinale am 18. Dezember ein. Kontrahent ist dann ein Team aus Asien, Afrika, Ozeanien oder Nord- und Mittelamerika. Traditionell haben die kontinentalen Club-Champions aus Europa und Südamerika bis zum Semifinale ein Freilos. Die Stadien für die insgesamt acht Turnierspiele will die FIFA in Kürze bekanntgeben.

2019 und 2020 findet die Club-WM in Katar statt - auch als Probelauf für die WM in gut drei Jahren. Von 2021 an soll der Wettbewerb in reformierter Form mit 24 Teams im Sommer ausgerichtet werden. Ein Gastgeber hierfür ist noch nicht benannt.