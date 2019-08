"Bild": Bayern-Wunschspieler Sané mit Kreuzbandanriss

Fußball-Nationalspieler Leroy Sané hat sich nach "Bild"-Informationen das Kreuzband im rechten Knie angerissen.

Der 23 Jahre alte Wunschspieler des FC Bayern müsse operiert werden und falle monatelang aus, schreibt die Zeitung ohne Quellenangabe. Eine offizielle Bestätigung von Sanés Verein Manchester City oder dem deutschen Rekordmeister aus München gab es zunächst nicht. Der Flügelspieler hatte am Sonntag beim Sieg im Supercup gegen den FC Liverpool eine Blessur am Knie erlitten. "Der erste Eindruck war nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht schlimm", hatte City-Trainer Pep Guardiola damals noch gesagt.

Welche Auswirkungen die schwere Verletzung auf die Transferbemühungen des FC Bayern um den Nationalspieler hat, war zunächst unklar. Die Münchner wollen den Flügelspieler seit Wochen in die Bundesliga zurückholen, die Verhandlungen aber gestalteten sich schwierig. Nachdem es zuletzt Berichte gab, wonach sich der Verein mit dem Spieler auf einen Transfer geeinigt habe, kamen die zwei Meister aus Deutschland und England bei der Ablösesumme offenbar nicht voran.

ManCity soll 150 Millionen Euro verlangt haben, die Bayern wollten weniger zahlen. Ob die Verletzung den Preis drückt oder Bayern Sané nun gar nicht mehr haben will, war zunächst offen.

Nach den Weggängen von Arjen Robben und Franck Ribéry müssen die Bayern in der Offensive personell nachlegen, das unterstrichen selbst Spieler des Rekordmeisters wie Robert Lewandowski jüngst. Bislang ist der junge Fiete Arp der einzige Neuzugang des Sommers für die Offensive des Teams von Trainer Niko Kovac. Sané galt an der Säbener Straße als angedachter Königstransfer und sollte auf den Bayern-Außenbahnen neben Serge Gnabry und Kingsley Coman wirbeln.

Der Ex-Schalker ist der einzige Spieler, an dem die Bayern öffentlich Interesse angemeldet hatten - was bei ManCity zuletzt für Verärgerung gesorgt und etliche Entschuldigungen aus München nach sich gezogen hatte. Ein Plan B wurde nicht kommuniziert: Die spanische Zeitung "Sport" brachte am Donnerstag Philippe Coutinho vom FC Barcelona ins Spiel, den Bayern angeblich beobachte. Der Brasilianer galt als Wechsel-Kandidat, falls Landsmann Neymar nach Katalonien zurückkehrt.

Der "Kicker" berichtete am Donnerstag, dass Hakim Ziyech (26) vom Champions-League-Halbfinalisten Ajax Amsterdam ein Kandidat sein soll. Auch Steven Bergwijn (21) vom PSV Eindhoven, der einen Weggang anstrebe, brachte das Fachblatt ins Spiel.