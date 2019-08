Barcelonas Ousmane Dembélé hat sich am Oberschenkelverletzt.

Barcelona Offensivspieler Ousmane Dembélé fehlt dem FC Barcelona wegen einer Oberschenkelverletzung für rund fünf Wochen. Das gab der spanische Fußballmeister bekannt.

Neben dem früheren Dortmunder fallen in Barcas Angriff zudem die beiden Topstars Lionel Messi und Luis Suárez aus. Messi pausierte nach einer in der Vorbereitung erlittenen Verletzung bei der 0:1-Niederlage im Saisonauftaktspiel bei Athletic Bilbao, könnte gegen Betis Sevilla am Sonntag aber wieder zum Einsatz kommen.