Juve-Coach Sarri verpasst erste Saisonspiele

Turin (dpa) – Juventus Turins neuer Trainer Maurizio Sarri wird die ersten beiden Partien des italienischen Fußball-Meisters in der am Wochenende beginnenden Saison verpassen.

Der Coach, der im Sommer vom FC Chelsea nach Turin gewechselt war, erhole sich derzeit noch von den Folgen einer Lungenentzündung und werde deshalb bei Parma Calcio am Samstag und gegen den SSC Neapel am 31. August nicht auf der Bank sitzen. Das teilte der Club am Donnerstag mit.

Der Trainer von Cristiano Ronaldo und dem deutschen Mittelfeldspieler Sami Khedira litt bereits in der vergangenen Woche an einer Grippe. Am späten Montagnachmittag wurde die Lungenentzündung attestiert, für die eine spezifische Therapie verschrieben wurde. Eine Untersuchung am Donnerstag habe bereits eine Besserung des gesundheitlichen Zustands von Sarri ergeben, teilte der italienische Rekordmeister mit.