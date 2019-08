Choupo-Moting schießt Paris Saint-Germain zum Kantersieg

Paris Der frühere Bundesliga-Profi Eric Maxim Choupo-Moting hat dem französischen Meister Paris Saint-Germain mit zwei Treffern den 4:0 (0:0)-Sieg über den FC Toulouse beschert.

Der 30 Jahre alte Kameruner war nach 14 Minuten von Trainer Thomas Tuchel eingewechselt worden, weil sich Stürmer-Star Edinson Cavani aus Uruguay verletzt hatte. Eine Halbzeit lang wirkte PSG wie gelähmt und fand erst nach dem ersten Treffer von Choupo-Moting in der 50. Minute seine Spiellaune wieder. Ein Eigentor von Mathieu Goncalves fünf Minuten später sorgte schon für die Vorentscheidung für das Team der Hauptstädter, die erneut ohne den wechselwilligen Neymar und die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer antraten.

Nach der 1:2-Niederlage in Rennes rehabilitierte sich PSG mit den weiteren Treffern durch Choupo-Moting (75.) und den Brasilianer Marquinhos (83.) mit einem Ergebnis in standesgemäßer Höhe.

Trainer Thomas Tuchel hatte die Entscheidung über einen möglichen Einsatz von Neymar an die Vereinsführung weitergereicht. "Er ist bereit zu spielen. Er hat eine gute Woche mit der Mannschaft absolviert, mit großem Umfang und Intensität. Er kann spielen, wenn die Situation zwischen ihm und dem Club klar ist", sagte Tuchel noch vor dem Match. Der zuletzt am Knöchel verletzte Neymar will PSG nach zwei Jahren wieder verlassen - am liebsten zu seinem Ex-Club FC Barcelona. Auch Real Madrid und Juventus Turin werden gehandelt.