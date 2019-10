Alexander Meier fühlt sich in Australien bei den Western Sydney Wanderers gut aufgehoben. Foto (Archiv): Soeren Stache

Torjäger Alex Meier: Bedingungen in Sydney "wirklich top"

Sydney. Der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig Alex Meier fühlt sich nach seinem Wechsel zum Fußball-Erstligisten Western Sydney Wanderers wohl.

"Die Bedingungen sind wirklich top, es gibt keinen Unterschied zu Deutschland", sagte der 36-Jährige im Interview des "Kicker". "Sydney ist ein Abenteuer für mich, ich war zuvor noch nie in Australien." Trainer bei den Wanderers ist der ehemalige Bundesliga-Coach Markus Babbel, zu Meiers Mitspielern zählt sein früherer Frankfurter Kollege Pirmin Schwegler.

In der Bundesliga machte sich Meier vor allem bei Eintracht Frankfurt einen Namen und wurde von den Fans als "Fußballgott" verehrt. In der Saison 2014/2015 holte er die Torjägerkanone. In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte er für den Zweitligisten FC St. Pauli.

Nach seiner aktiven Karriere will Meier "meinen Job bei der Eintracht, mit der ich sehr verbunden bin, antreten". Was genau das sein wird, kann er noch nicht sagen: "Natürlich würde ich lieber auf dem Platz etwas machen als im Büro. Ob ich wirklich für den schweren Trainerjob geeignet bin, muss ich aber noch herausfinden."