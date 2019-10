Löw zu Schweinsteiger: "Für ihn haben wir immer einen Platz"

Dortmund. Bundestrainer Joachim Löw hat seinen früheren Kapitän Bastian Schweinsteiger vor dessen erwartetem Karriereende in den höchsten Tönen gewürdigt.

Zugleich bot der Bundestrainer dem 35 Jahre alten Weltmeister von 2014 jederzeit eine Rückkehr zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft etwa als Trainer-Praktikant an. "Für ihn haben wir immer einen Platz bei uns", erklärte Löw.

"Ich weiß nicht, was Bastian für Pläne hat und weiß auch noch nicht definitiv, ob er seine Karriere beendet. Es ist gut möglich", sagte der Bundestrainer. Der 121-malige Nationalspieler und langjährige FC-Bayern-Star Schweinsteiger verpasste mit Chicago Fire in der nordamerikanischen Profiliga gerade den Einzug in die MLS-Playoffs.

"Wenn der Basti aufhört, wird eine Persönlichkeit gehen, wie sie der deutsche Fußball nicht oft erlebt hat. Er war einer der größten Spieler, die Deutschland hatte", schwärmte Löw von Schweinsteiger, der vor drei Jahren seine DFB-Karriere beendete.

Löw erinnerte auch an das größte Spiel von Schweinsteiger, das mit 1:0 nach Verlängerung gewonnene WM-Finale 2014 in Rio gegen Argentinien. "Jedem von uns ist ein Bild von seiner Karriere im Kopf, das Finale in Maracanã 2014. Er ist blutüberströmt, steht immer wieder auf, kämpft bis zum Umfallen. Den Siegeswillen von ihm konnte man jeder Aktion anmerken. Er war ein großer Spieler, er war auch eine große Persönlichkeit. So kenne ich ihn, immer offen, immer ehrlich, immer empathisch gegenüber den Fans."

In den Trainerstäben des DFB bestehe für Ex-Nationalspieler immer die Möglichkeit "zur Hospitation oder zum Reinschnuppern", erklärte Löw. Jeder Spieler, der das Ziel habe, mal Trainer zu werden, sei natürlich immer willkommen, erklärte Löw: "Bastian sowieso." Bei der WM 2018 gehörte der 2014-Weltmeister Miroslav Klose zu Löws Stab.