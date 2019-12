"Keine Chance": Liverpooler Zwei-Kader-Lösung alternativlos

Das Team von Jürgen Klopp muss in 24 Stunden zwei Spiele bestreiten.

Liverpool (dpa) – Für Jürgen Klopp ist die Zwei-Kader-Lösung des FC Liverpool für die beiden Spiele im Liga-Pokal und bei der Club-WM innerhalb von 24 Stunden alternativlos.

"Es gab absolut keine Chance, das anders zu machen", sagte der deutsche Trainer des Champions-League-Siegers. Das Pokal-Viertelfinalspiel am 17. Dezember bei Premier-League-Konkurrent Aston Villa sei eine "wirklich schöne" Gelegenheit für junge Spieler, sich auszuzeichnen.

Klopp selbst wird seine A-Elf nach Katar begleiten, wo am 18. Dezember das Halbfinale der Club-WM ansteht. "Ich wäre gerne auch bei dem anderen Spiel", sagte der 52-Jährige, der sich in England von U23-Trainer Neil Critchley vertreten lassen wird. "Ich hoffe, die Jungs, Critch und das Trainerteam genießen es. Egal, was passiert." Im Liverpooler Katar-Kader stehen alle Stars der Reds, Joel Matip und Fabinho fehlen nach Verletzungen.