Paris Saint-Germain feiert zweiten Saisonsieg

Nizza. Mit Rückkehrer Kylian Mbappé hat Paris Saint-Germain nach dem Fehlstart in die französische Fußball-Meisterschaft seine Aufholjagd fortgesetzt.

Das Team des deutschen Trainers Thomas Tuchel feierte mit dem 3:0 (2:0) bei OGC Nizza seinen zweiten Sieg hintereinander. Der Titelverteidiger rückte dadurch vom 15. zumindest vorübergehend auf den siebten Platz vor. Frankreich-Stürmer Mbappé stand dabei erstmals seit seiner Coronavirus-Infektion in der Mannschaft und sorgte per Foulelfmeter in der 38. Minute für das 1:0. Sturmpartner Angel di Maria (45.+1) und Marquinhos (66.) erhöhten zum verdienten 3:0.

Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt hatte PSG dank eines Treffers von Julian Draxler erst am vergangenen Donnerstag mit dem 1:0 gegen den FC Metz die ersten drei Punkte geholt.

