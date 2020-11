Zidane wünscht Maradona für Krankenhausaufenthalt alles Gute

Real-Trainer Zinedine Zidane richtet Worte an den erkrankten Diego Maradona.

La Plata/Madrid. Real Madrids Trainer Zinedine Zidane hat der im Krankenhaus liegenden argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona nach dem Sieg in der Champions League gegen Inter Mailand alles Gute gewünscht.

"Er ist gerade 60 Jahre alt geworden. Viele Leute haben ihm etwas gewidmet und ich auch. Ich hoffe und bitte, dass alles gut geht, denn das ist es, was wir für ihn und seine Familie wollen", sagte Zidane laut Vereinshomepage des spanischen Rekordmeisters.

Maradona ist wegen einer Gehirnblutung operiert worden. "Die Operation von Maradona ist vorbei und sie war ein Erfolg", schrieb sein Pressesprecher Sebastián Sanchi bei Instagram. "Alles lief wie geplant. Diego geht es gut und er ruht sich jetzt in seinem Zimmer aus."

Der Weltmeister von 1986 war am Montag in die Klinik Ipensa in La Plata gebracht worden. Zunächst war lediglich von emotionalem Stress, Blutarmut und Dehydrierung die Rede. Bei den Tests wurde dann die Blutung entdeckt.

