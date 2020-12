Berliner Mukhtar scheidet mit Nashville in Playoffs aus

Columbus. Fußball-Profi Hany Mukhtar aus Berlin ist mit seinem Club Nashville SC aus den Playoffs der MLS ausgeschieden. Gegen den Favoriten Columbus Crew verlor das Team aus Tennessee nach Verlängerung 0:2.

Für Nashville ist die erste Saison der Clubgeschichte damit beendet, Columbus trifft im Finale der Eastern Conference auf das Überraschungsteam New England Revolution. Der Tabellenachte der Hauptrunde hatte zuvor 3:1 gegen den an Rang drei gesetzten Orlando City SC gewonnen.

Nashville konnte nach der Überraschung gegen den Vorjahresfinalisten Toronto FC zwar auf Augenhöhe mitspielen und kam neben einem Lattentreffer in der ersten Hälfte zu weiteren guten eigenen Gelegenheiten, war in der Verlängerung dann aber defensiv zweimal unachtsam. Der offensive Mittelfeldspieler Mukhtar (25) kommt aus der Talentschule von Hertha BSC und steht seit Januar in Nashville unter Vertrag.

