Hasenhüttl fehlt FC Southampton gegen West Ham United

Southampton. Der frühere Bundesliga-Coach Ralph Hasenhüttl wird dem FC Southampton im letzten Premier-League-Spiel des Jahres gegen West Ham United fehlen.

Der 53-Jährige begab sich in Quarantäne, nachdem eine Person aus seinem Haushalt positiv auf das Coronavirus erkrankt war, teilte sein Club wenige Stunden vor dem Anpfiff des Spiels mit. Hasenhüttl wird die Partie von zu Hause aus verfolgen und steht während des Spiels auch mit seinem Assistenten in Kontakt. Der Österreicher ist nach West Hams David Moyes und Fulhams Scott Parker bereits der dritte Coach in der Premier League, der ein Spiel in Zusammenhang mit einem Corona-Fall verpasst.

