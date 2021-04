UEFA ermittelt zu möglichem Regelverstoß von Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic spielt für den AC Mailand in der italienischen Serie A.

Nyon. Die Europäische Fußball-Union untersucht einen möglichen Regelverstoß von Altstar Zlatan Ibrahimovic im Zusammenhang mit einem "mutmaßlichen finanziellen Interesse an einem Wettunternehmen".

Dazu sei ein Ethik- und Disziplinarinspektor ernannt worden, teilte die UEFA mit. Die Untersuchung gründe sich auf Artikel 31 (4) der UEFA-Disziplinar-Regularien. Weitere Details in diesem Zusammenhang sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht werden.

Der 39 Jahre alte Ibrahimovic spielt für den AC Mailand in der Serie A und hat seinen Vertrag beim italienischen Erstligisten erst kürzlich verlängert. Der Schwede stand schon in der Saison 2010/11 bei dem Verein in der norditalienischen Metropole unter Vertrag und kehrte Anfang 2020 zu Milan zurück.

