Man United gegen Liverpool neu angesetzt

Manchester. Drei Tage nach dem Platzsturm durch Fans und der Absage des Premier-League-Spiels zwischen Manchester United und dem FC Liverpool ist die Partie neu angesetzt worden.

Wie Man United mitteilte, findet das Spiel des Tabellenzweiten gegen den englischen Fußball-Meister nun am 13. Mai (21.15 Uhr) statt. Dafür wurde die Heimbegegnung des Teams von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gegen Leicester City vom 12. auf den 11. Mai (19.00 Uhr) vorverlegt.

Weil Man United bereits am kommenden Sonntag (15.05 Uhr) bei Aston Villa um Punkte spielt, muss der Europa-League-Halbfinalist drei Partien innerhalb von nur fünf Tagen bestreiten.

Das Spiel gegen Jürgen Klopps FC Liverpool war am vergangenen Sonntag abgesagt worden, weil ein Fan-Protest eskaliert war. Die Anhänger des englischen Fußball-Rekordmeisters hatten den Rasen im Stadion Old Trafford gestürmt, um gegen die US-amerikanischen Inhaber des Clubs zu protestieren. Nach einem lautstarken Protest der Fans mit Transparenten und Leuchtfackeln gegen die umstrittene Glazer-Familie, die 2005 die Mehrheit an dem Traditionsverein übernommen hatte, waren einige der Anhänger auf den Rasen im Old Trafford gelangt. Daraufhin war die Partie wegen Sicherheitsbedenken abgesagt worden.

