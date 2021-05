Keine Bestätigung für mögliches Barça-Interesse an Flick

Madrid. In spanischen Medien mit guten Kontakten zum FC Barcelona gab keine Bestätigung für ein mögliches Interesse des katalanischen Fußballclubs an Bayern-Trainer Hansi Flick.

Der TV-Sender ESPN hatte zuvor berichtet, Barça habe Kontakt aufgenommen, um abzuklären, ob Flick an einem Wechsel nach Spanien interessiert sei. Barça sei aber zu verstehen gegeben worden, dass der 56-Jährige vor einem Vertragsabschluss als neuer deutscher Nationaltrainer stehe.

Barças derzeitiger Trainer ist der Niederländer Ronald Koeman, der im vergangenen August sein Amt angetreten hatte. Sein Vertrag läuft noch ein Jahr, aber die Zweifel an seiner Zukunft im Club würden wachsen, berichtete ESPN. Mit einem 3:3 gegen Levante hatte der Traditionsclub am Dienstag den Sprung an die Tabellenspitze verpasst und liegt zwei Spieltage vor Saisonende hinter Atlético Madrid auf Platz zwei.

