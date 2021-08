Inter-Torjäger Lukaku vor Wechsel zum FC Chelsea

Mailand. Torjäger Romelu Lukaku steht laut Medienberichten vor einem Wechsel vom italienischen Fußball-Erstligisten Inter Mailand zum englischen Premier-League-Club FC Chelsea.

Inter habe das Angebot des Londoner Vereins über 115 Millionen Euro für den belgischen Stürmer akzeptiert, schrieb der "Corriere dello Sport". Chelsea war demnach vor wenigen Tagen noch bereit, 100 Millionen Euro auf den Tisch zu legen, Inter wollte aber 120 Millionen.

Dem Sender Sky Sport zufolge arbeiteten die beiden Vereine noch an letzten Details. Für Lukaku wäre der Wechsel eine Rückkehr zu den Blues. In der Saison 2011/2012 stand der heute 28-Jährige bereits in einigen Spielen für Chelsea auf dem Platz, allerdings ohne Torerfolg. Später verlieh ihn der Club zu West Bromwich Albion.

Lukaku gewann mit Inter in der zurückliegenden Saison den Titel in der italienischen Serie A. Die Nerazzurri lösten damit Dauermeister Juventus Turin ab. Der vom chinesischen Unternehmer Steven Zhang geführte Club hat Geldsorgen. Der Sparkurs des Chinesen hatte nach dem Titelgewinn zum Ende der Zusammenarbeit mit Meister-Coach Antonio Conte geführt. Seitdem sitzt Lazio-Rom-Legende Simone Inzaghi auf der Trainerbank.

