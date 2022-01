FC Watford trennt sich nach nur 16 Wochen von Coach Ranieri

London. Der FC Watford hat sich nach nur 16 Wochen wieder von Trainer Claudio Ranieri getrennt. Dies bestätigte der Tabellenvorletzte der Premier League via Twitter.

Ranieri war erst Anfang Oktober 2021 verpflichtet worden. Unter Leicesters früherem Meistertrainer hatte Watford aber nur sieben Punkte holen können. Das Team gewann beim FC Everton mit 5:2 und feierte einen spektakulären 4:1-Heimsieg gegen Manchester United im November.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach dem Überraschungserfolg gewannen die Hornets mit dem italienischen Fußballtrainer allerdings kein Liga-Spiel mehr und holten nur einen einzigen Zähler bei einem Remis gegen das ebenfalls abstiegsgefährdete Newcastle United. Zuletzt verlor Watford am Freitag zuhause mit 0:3 gegen Norwich City, einen weiteren direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Damit muss der Club aus der Nähe von London nun zum zweiten Mal in dieser Saison einen Trainer suchen. Ranieris Vorgänger, der Spanier Xisco Munoz, hatte den FC Watford zehn Monate zuvor in der zweitklassigen Championship übernommen und zum Aufstieg in die Premier League geführt. Dort holte er in sieben Spielen aber nur sieben Punkte - so viele wie Ranieri in 13 Partien.

© dpa-infocom, dpa:220124-99-834953/3