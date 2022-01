„Ich will einfach raus“ – wie krank macht Profifußball?

Das Smartphone verrät bereits viel über die Belastung von Sportdirektoren, meist tragen sie es in der Hand als Arbeitsgerät wie Handwerker einen Schraubenzieher, telefonieren, schreiben Nachrichten. Es abzuschalten ist schwierig in einer Position, in der Millionen verschoben werden, in der Berater an einem kleben, in der Fans und Medien zerren, in der ein enormer Druck aufgebaut wird.

„Ich möchte einfach raus“, hat Max Eberl gesagt. „Ich möchte mit dem Fußball nichts zu tun haben. Weil ich erschöpft und müde bin.“ Mitten in der Saison hört der 48-Jährige nach 23 Jahren als Sportdirektor bei Borussia Mönchengladbach auf. Am Freitag erzählte Eberl von seiner Erschöpfung.

Als er das Wort ergreifen sollte, atmete Eberl tief durch, rang um Fassung, Tränen schossen ihm in die Augen. Dann sagte er: „Es ist wahrscheinlich die mit Abstand schwerste Pressekonferenz, die ich halten muss, seit ich Sportdirektor sein durfte.“ Hochemotional erläuterte er seinen Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen: „Ich bin erschöpft und müde und habe nicht mehr die Kraft, die Position so auszuführen, wie es der Verein verdient hätte.“ Der Klub verliert eine große Figur, die bei dem Fußball-Bundesligisten eine Ära geprägt hat.

„Wir haben nicht erkannt, dass das für ihn eine so starke Belastung ist.“

„Natürlich waren wir enttäuscht, zumal wir den Vertrag mit Max Eberl Ende 2020 noch verlängert hatten“, sagte Vereinspräsident Rolf Königs, der gemeinsam mit Eberl, Geschäftsführer Stephan Schippers und Vizepräsident Rainer Bonhof auf dem Podium saß. Es sei „kein schöner Tag, ein blöder Tag, ein Mist-Tag“, betonte Königs – und räumte ein: „Wir haben nicht erkannt, dass das für ihn eine so starke Belastung ist.“

Während der Präsident sprach, senkte Eberl immer wieder den Kopf, er kämpfte mit den Tränen, vergrub das Gesicht in seinen Händen. Er selbst dementierte Spekulationen, sein Rücktritt hänge mit der massiven sportlichen Krise des Klubs zusammen: „Nach 23 Jahren beende ich etwas, das mein Leben war. Die Arbeit hat mir in dieser Zeit immer Freude und Spaß gemacht. Doch viele Dinge, die um diese Arbeit herum passieren, machen mit keine Freude mehr.“

Eberls Stimmungslage schien bereits auf der Pressekonferenz am 18. Januar, dem Tag vor dem Pokal-Aus beim Zweitligisten Hannover 96 (0:3), stark verändert zu sein. Er wirkte plötzlich schwer angeschlagen. Nach dem Spiel in Hannover war Eberl krankgeschrieben. Nun sagte er: „Ich kann für diesen großartigen Klub nicht mehr arbeiten. Ich will einfach raus aus der Mühle.“

Eberl macht Online-Öffentlichkeit große Vorwürfe

Eberl war der Architekt des Gladbacher Erfolges. Doch er musste auch meist die ganze Last schultern, vor allem dann, wenn es darum ging, den Verein in der Öffentlichkeit zu repräsentieren und mitunter auch kontrovers diskutierte Entscheidungen zu erklären.

Nicht nur von Vereinskollegen erhielt Max Eberl großen Zuspruch für seine Entscheidung zurückzutreten. Foto: Christian Verheyen / dpa

Bemerkenswerte Kritik übte Eberl am Freitag an der Online-Öffentlichkeit, die natürlich auch den Profifußball umgibt. „Man wird bei Social Media schon beleidigt, alles wird kommentiert, da hat der Betroffene noch nicht ein Wort gesagt“, klagte Eberl. Er wünscht dem Fußball einen Ausstieg aus der allgegenwärtigen Hysterie, die auch ihn „krank gemacht“ habe.

Wie Königs erklärte, hatte Eberl die Klubspitze erstmals im Oktober wegen eines möglichen Rückzugs angesprochen. Eberl selbst räumte ein, dass der Verein damals von seinem Zustand keine Kenntnis haben konnte, da er sich lange nicht entsprechend offenbart hatte. Nun sagte er über seine Zukunft: „Ich will die Welt sehen, ich will einfach Max Eberl sein. Zum ersten Mal in meinem Leben denke ich an mich.“

Braucht es ein Umdenken im Profisport?

Am gesamten Wochenende meldeten sich Wegbegleiter, unterstützten ihn bei diesem Schritt. Einige forderten ein Umdenken im Fußball-Geschäft, die Last auf einzelne Personen müsse reduziert werden.

„In meinen Augen sind die Arbeitgeber verpflichtet, ihre Arbeitnehmer auch einmal in den Zwangsurlaub zu schicken. Gerne heißt es ja dann: Der brennt nicht mehr, ist faul. Dabei ist gerade das verantwortungsbewusst“, sagte etwa Andreas Rettig (58), früherer Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, der jetzt als Vorsitzender der Geschäftsführung des Drittligisten Viktoria Köln arbeitet, in einem Interview mit dem Express.

„Der Fußball ist gläsern, jeder spricht mit, hat seine Meinung“, ergänzte Rettig. „Es herrscht eine permanente psychische Belastung, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Montag bis Freitag ist ein Manager im Büro gefordert, Samstag/Sonntag ist Spielbetrieb, dann beginnt die neue Woche.“

Doch in den meisten Vereinen sind die sportlichen Strukturen hierarchisch aufgebaut, nur wenige entscheiden mit, meist hält ein Sportdirektor oder Sportvorstand alle Fäden in der Hand. Bei sportlichen Belangen hat er das letzte Wort, entscheidet über Transfers, holt und entlässt Trainer. Als Bewertungskriterium zählt am Ende nur der Erfolg.

Bleibt der aus, nimmt der Gegenwind zu. Die Sozialen Medien machen es möglich, dass sich jeder Fan öffentlich beklagen kann. Die Medienwelt hat sich beschleunigt, der Boulevard treibt, neue Akteure spitzen zu. Es prasselt viel ein auf die handelnden Personen.

Großer Rückhalt für Eberls Entscheidung

Allerdings übernimmt nun langsam eine neue Generation Verantwortung, die vielleicht versuchen wird, mehr Freiräume einzufordern. Beispielsweise Simon Rolfes (40) bei Bayer Leverkusen. Oder Sebastian Kehl (41) bei Borussia Dortmund. Er habe die Pressekonferenz verfolgt, berichtet Kehl im Gespräch mit dieser Redaktion. „Die Worte von Max Eberl haben mich sehr bewegt. Ich kenne Max schon recht lange, er hat eine ganz bewusste Entscheidung für sich selbst getroffen, die man akzeptieren und nachvollziehen kann. Es gehört viel Mut und Stärke dazu, diese Entscheidung so zu treffen.“

Auch andere bestärkten Max Eberl nach seinem Rücktritt. Dieser sei einer der wenigen in diesem Geschäft, „der derart loyal, ehrlich und fair ist, dass er sich niemals aus den falschen Gründen verbiegt“, schrieb Gladbachs Mittelfeldspieler Christoph Kramer in den Sozialen Medien. „Ich ziehe den Hut vor dieser großen Entscheidung“, teilte BVB-Kapitän Marco Reus mit.

In Mönchengladbach müssen sie trotzdem schauen, wie es jetzt weitergeht. „Wir werden es nicht übers Knie brechen“, verspricht Bonhof. Doch das Rad dreht sich weiter.

