Bericht: PSG-Trainer Pochettino vor dem Aus

Paris. Trainer Mauricio Pochettino (50) steht beim französischen Fußball-Meister Paris Saint-Germain angeblich vor dem Aus.

Die Zeitung "Le Parisien" berichtete, dass diese Entscheidung im Club bereits gefallen sei und wohl nur noch verkündet werden müsse. Wunschkandidat für die Nachfolge soll Zinedine Zidane sein. Laut eines Berichts habe sich aber Antonio Conte, derzeit Cheftrainer beim englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur, selbst für den Job angeboten. Der Argentinier Pochettino besitzt bei den Parisern noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2023.

PSG hatte zwar erst am 23. April zum zehnten Mal den Titel in Frankreich gewonnen, war in dieser Saison aber sowohl in der Champions League als auch im nationalen Pokalwettbewerb bereits früh im Achtelfinale ausgeschieden. Trotz enormer Investitionen wartet der Verein weiterhin auf den ersten Königsklassen-Titel.

Während die organisierten Fans bereits den Rücktritt der Clubführung um Nasser Al-Khelaifi gefordert hatten, deuten sich tatsächlich weitere Veränderungen an. Auch Sportdirektor Leonardo könnte in naher Zukunft seinen Job verlieren, "Le Parisien" nannte den Namen von Arsène Wenger als Kandidat für die Nachfolge. Der 72 Jahre alte Franzose Wenger hatte von 1996 bis 2018 den FC Arsenal betreut und ist bis heute bestens in der Fußballwelt vernetzt. Eine Bestätigung für den Kontakt zwischen Wenger und PSG gibt es bislang nicht.

