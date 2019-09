Lions-Trainer Tomlin vor den Play-offs: Wir sind bereit

So ein bisschen ist sie schon zu spüren: die Vorfreude auf das erste Play-off-Spiel der Lions-Footballer in diesem Jahr. Im Viertelfinale im Eintracht-Stadion ist das Team von Troy Tomlin am Samstag (18 Uhr) gegen den Südvierten, die Stuttgart Scorpions, gefordert. Tomlins Spieler, so sagt er,...