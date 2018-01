18-Punkte-Führung reicht nicht

Zum zweiten Mal in Folge mussten Braunschweigs Basketballer gestern Abend in einem Auswärtsspiel das Parkett mit dem frustrierenden Gefühl räumen, dass mehr möglich gewesen wäre. Und mehr noch als zuvor in Berlin tat das sehr weh. Denn die Löwen hatten beim Tabellennachbarn Gießen nach einer nahezu...