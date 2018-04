Nemanja Jaramaz führt die Löwen zum Triumph

Aufbrandender Applaus beim Abklatschen, Jubel beim Fantalk, leuchtende Kinderaugen beim Autogrammschreiben – Nemanja Jaramaz ist am Sonntagabend so richtig in den Herzen der Braunschweiger Basketball-Fans angekommen. Mit 20 Punkten, starker Verteidigung und ruhiger Hand im Spielaufbau hatte der...