Löwe Karim Jallow aus dem Kader für die Basketball-WM gestrichen

Bundestrainer Henrik Rödl hat den vorläufigen Kader der deutschen Basketball-Nationalmannschaft für die WM auf 14 Spieler verkleinert. Aufbauspieler Joshiko Saibou (29) von den Telekom Baskets Bonn und Flügelspieler Karim Jallow (22) von den Basketball Löwen Braunschweig wurden einen Tag vor dem ersten Testspiel gegen Schweden am Sonntag (18 Uhr) verabschiedet. Das teilte der Deutsche Basketball Bund am Samstagabend mit.

Löwen sind in die Saison-Vorbereitung gestartet

Dass Jallows Chancen auf einen Platz im endgültigen WM-Kader gering sein würden, war abzusehen. Der Löwen-Neuzugang konnte im Camp des Basketball Bunds immerhin Trainings-Erfahrungen mit gestandenen NBA-Profis sammeln. Löwen-Coach Pete Strobl kann sich somit schon bald auf einen weiteren Akteur im Training freuen: Freitag sind die Braunschweiger in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison gestartet.

Bundestrainer Rödl muss Kader weiter verkleinern

Da sich NBA-Profi Dennis Schröder laut Verband aus persönlichen Gründen noch in den USA aufhält, stehen Rödl für die Partie in Trier 13 Akteure zur Verfügung. Nach dem Supercup in Hamburg (16.-18. August) will der Coach das Aufgebot um einen weiteren Spieler reduzieren. Nach der weiteren Vorbereitung in Japan soll dann der endgültige 12-Mann-Kader zur WM nach China (31. August - 15. September) reisen.

Fünf NBA-Profis im deutschen Trikot

Angeführt wird das Aufgebot von Kapitän Robin Benzing (Basket Saragossa) und Schröder (Oklahoma City Thunder), dazu sind noch weitere vier Profis aus der NBA im Team. dpa/feu