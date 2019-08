Braunschweigs NBA-Duo sorgt im Nationalteam fürs Spektakel

Mit seiner Basketball-Extraklasse allein begnügt sich Dennis Schröder nicht mehr. Bei seiner Rückkehr ins Nationalteam wies Braunschweigs NBA-Star auch modisch den Weg – mit seiner zurechtgeschneiderten Spielkleidung, bei der die Hose nicht wie bei den Kollegen über den Knien schlabbert, sondern kürzer und körperbetonter sitzt, und das Trikot enger anliegt.

Dass der 25-Jährige auf dem Feld als Anführer und Topscorer vorangeht, versteht sich sowieso. Schröder führte die deutsche Mannschaft in den drei Partien des Supercup-Turniers in Hamburg gegen Ungarn (83:62), Tschechien (87:68) und Polen zu drei Siegen. „Ich bin total begeistert, mit welcher Einstellung Dennis hier angekommen ist“, schwärmte Bundestrainer Henrik Rödl auch von den Verteidigungsanstrengungen seines Stars.

Dabei musste die bereits als Turniersieger feststehende Mannschaft gestern beim 92:84 (36:44) gegen Polen nach schwachem Start überraschend um den Erfolg bangen. Drei Viertel lang lag sie in Rückstand. Klar, dass sich Dennis Schröder da in der Pflicht fühlte und noch mehr Verantwortung auch fürs Punkten übernahm, nachdem er zuvor bevorzugt die Kollegen eingesetzt hatte. Und so fügte der Spielmacher der Oklahoma City Thunder seinen 19 Punkten/7 Vorlagen gegen Ungarn und den 21 Zählern/7 Vorlagen gegen Tschechien gestern in langen 35 Minuten Einsatzzeit einen Karrierebestwert im Adler-Trikot von 33 Punkten/9 Vorlagen hinzu.

Theis als kongenialer Partner

Der hervorstechendste Abnehmer seiner Zuspiele war sein ehemaliger Braunschweiger Mitspieler Daniel Theis. Der NBA-Profi von den Boston Celtics ließ es nach Schröders Alley-hoop-Anspielen per Dunking so richtig krachen wie einst zu Jugend- und Zweitligazeiten in der Halle Alte Waage. „Die Harmonie zwischen uns ist einfach sofort wieder da, als würden wir das ganze Jahr über in einem Team spielen“, sagte Theis bei Magentasport nach dem Spektakel gegen die Tschechen.

Und auch gegen Polen war der Mann aus Salzgitter wegen seines blinden Verständnisses im Zusammenspiel mit Schröder und erneut 17 Punkten der zweite herausragende deutsche Spieler. Theis führte das Team nach zweistelligem Rückstand auf Tuchfühlung, Schröder sorgte dann mit vier Dreiern für den Umschwung, nachdem er achtmal von draußen nicht getroffen und sich in der Halbzeit andere Schuhe angezogen hatte.

Der Regisseur gab sich selbstkritisch, er habe in der ersten Hälfte nicht die richtige Energie aufs Feld gebracht und die Kollegen mit runtergezogen. Zuallererst mit mehr Biss in der Defensive und großem Kampfgeist drehte das Team die Partie. Es sei wichtig für den Weg zur Weltmeisterschaft gewesen, auch mal ein Spiel auf diese Weise zu gewinnen, sagte Rödl zufrieden und dankte seinem Kontrahenten Mike Taylor dafür, dass er mit seinem Team Schwächen aufgedeckt habe.

Andere Kaliber bei der WM

Zum Glück. Denn es schien so, als ob das Schröder-Team sich allzu leicht durch den Supercup siegen würde. So vielversprechend die Deutschen mit ihrem beeindruckend tiefen Kader auch phasenweise kombinierten, so griffig sie in der Verteidigung dann auch wirkten – um bei der WM in China unter die Top-Acht zu kommen, müssen sie andere Kaliber aus dem Weg räumen als es die Supercup-Gegner waren.

Wenn die Mannschaft am Mittwoch nach Japan fliegt, wird Moritz Wagner nicht mehr dabei sein, der von Rödl als vorletzter Profi aus dem Kader gestrichen wurde. Der Berliner ist zwar ebenfalls NBA-Profi, doch zum einen wirkte der 22-Jährige in seinen ersten Länderspielen wie ein Fremdkörper im eingespielten Team, zum anderen hat er auf seiner Position in Theis, Maxi Kleber und Danilo Barthel einfach zu starke Konkurrenz.