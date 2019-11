Unfassbare, historische Niederlage für die Löwen

So was hat die Basketball- Welt noch nicht gesehen. Zumindest nicht in der Bundesliga und wohl auch nicht auf vergleichbarem europäischen Niveau. Gäbe es einen Preis für die peinlichste Niederlage, Braunschweigs Korbjäger würden es mit ihrem Auftritt beim 103:106 (52:44) in Vechta locker auf die...