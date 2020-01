Ein Scott Eatherton allein reicht nicht

23 und 39. Das sind die Zahlen, die am Sonntag den Unterschied zwischen Braunschweig und Bamberg in der Basketball-Bundesliga deutlich machten und erklärten, warum die Gäste aus Bayern letztlich den Sieg davontrugen. 23 Rebounds holten sich die Basketball Löwen im Bundesliga-Duell in der VW-Halle....