Löwen-Niederlage: Quarantäne-Folge oder Willensschwäche?

Braunschweig. Braunschweigs Basketballer sind sich in der Analyse des 94:104 gegen Weißenfels nicht einig, hoffen aber auf frischere Beine am Sonntag gegen Berlin.

Es war ein Spiel, in dem Braunschweigs Basketballer ihre Fans besonders vermissten, vielleicht hätte ein Energieschub von den Rängen noch Kräfte freigemacht. So aber reichte es nicht am Donnerstagabend gegen den Mitteldeutschen BC, der in der Schlussphase dynamischer spielte und wegzog. Die Löwen scheiterten mit 91:104 (54:49) beim Versuch, den Quarantäne-Fluch zu durchbrechen, wonach bislang kein BBL-Team beim Start aus einer Corona-Zwangspause ein Spiel gewinnen konnte, sondern wegen mangelnder Defensivintensität immer 100 Gegenpunkte oder mehr kassierte.

Aber waren es wirklich die schweren Beine nach zwei Wochen Trainings-Auszeit? Kapitän Lukas Meisner bezweifelte dies vor der Fernsehkamera, sichtlich frustriert über die dritte Niederlage in Folge, durch die die Löwen den Anschluss an die Play-off-Plätze vorerst verloren haben.

Kapitän Lukas Meisner kritisiert seine Basketball Löwen Braunschweig

„Das war wieder nichts von uns und hatte nichts mit der Quarantäne zu tun, wir haben zu wenig Energie und Willen gebracht“, kritisierte er und zog eine Parallele zum vergangenen Heimauftritt mit der hohen Pleite gegen Crailsheim. „So können wir uns nicht präsentieren“, schimpfte er. „Wir geben zu viele Offensivrebounds ab, und dann sieht der MBC plötzlich aus, als wäre er die beste Mannschaft.“

In der Tat dominierte der Tabellennachbar mit seinen neuen Centern überraschend unter den Körben, wo sonst die Löwen ‑ zumindest in ihren erfolgreichen Spielen ‑ so physisch auftreten. Benedict Turodic (22 Punkte) und Ex-Löwe Aleks Marelja (14) trafen auf viel zu wenig Gegenwehr und erarbeiteten sich zusammen 19 Freiwürfe.

Überhaupt, die Freiwürfe: 39 bekamen die Weißenfelser zugesprochen, davon 33 in Hälfte zwei, die Löwen nur 25. Und da die schwachen Schiedsrichter ihre kleinlichen Entscheidungen auch noch ständig per Videobeweis überprüften, zog sich das Spiel zu einem zähen, zerfaserten Kraftakt, der mehr als zwei Stunden dauerte, was den frischeren Gästen in die Karten spielte.

Trainer Pete Strobl: "Unsere Beine waren ziemlich früh weg!"

Aber auch wenn die Löwen sich aus gutem Grund in einigen Szenen ungerecht behandelt fühlten, gab Löwen-Trainer Pete Strobl zu, dass die meisten Pfiffe wohl regelgerecht erfolgten: „In der zweiten Halbzeit waren wir müde, unsere Beine waren ziemlich früh weg, wir waren immer einen Tick zu spät in der Verteidigung. Wir konnten nicht so physisch spielen, wie wir wollten“, sagte er und positionierte sich damit auch in der Frage „Quarantäne-Folgen oder Einstellungsprobleme?“.

Seine Theorie, dass es sich tatsächlich um mangelnde Kraftreserven handelte, bestätigte auch der starke Auftritt seiner Schützlinge in Hälfte eins. Nach einem guten ersten Viertel, das aber von Wurfpech geprägt war, drehten sie im zweiten Abschnitt mit einer furiosen Dreier-Serie auf und wandelten einen 31:40-Rückstand in eine 54:47-Führung um. „Zur Pause hätten wir sogar noch deutlicher führen können“, urteilte Strobl.

Sogar Energiebündel Karim Jallow spielt mit leerem Akku

Aber danach ging es gegen nun aggressiver auftretende Gäste eben bergab. Als eine Art Beweis für die Quarantäne-Folgen-These war Kapitän Karim Jallow unterwegs. Neben Bryon Allen war der Nationalspieler der zweite Löwen-Leistungsträger, der für seine Verhältnisse besonders undynamisch wirkte und dem viel missriet. Und Jallow, der als Motor des Braunschweiger Spiels stets leidenschaftliche hundert Prozent gibt, kann man sicher keine mangelnde Einstellung vorwerfen.

„Mit einem Niveau von 60 oder 70 Prozent haben wir gegen keinen BBL-Gegner eine Chance“, hakte Strobl die Niederlage also ab und blickte auf die nächsten Spiele gegen Alba Berlin. Die müssen die Löwen nun dringend nutzen und sich wieder an ihr gewohntes Energielevel heranarbeiten, Voraussetzung dafür, um laut Trainer „wieder Braunschweiger Basketball zu spielen.“

Löwen wollen gegen Berlin Rhythmus und Intensität wiederfinden

Am Sonntag kommt der Meister zum Punktspiel, am Mittwoch reisen die Löwen zum Pokalduell in die Hauptstadt. Und selbst wenn der Euroleague-gestresste Favorit in seinem siebten Spiel in 15 Tagen auch keinen Frischepreis gewinnen wird, dürfte er den Braunschweigern klar überlegen sein, die weiterhin auf den erkrankten Lukas Wank verzichten müssen.

Was können die Löwen an Positivem mitnehmen? Das waren die Auftritte von Bazou Koné und Martin Peterka. Spielmacher Koné kehrte nach gut einem Monat Verletzungspause wegen eines verstauchten großen Zehs überraschend treffsicher (78%) zurück. Er erzielte im Schlussviertel 15 Punkte, führte seine Mannschaft mit dem 87:92 zwei Minuten vor dem Ende nochmal auf Tuchfühlung und kam insgesamt auf eine Karrierebestmarke von 21 Punkten. Der Kampfgeist im Team habe gestimmt, betonte der 27-Jährige. „Vielleicht waren wir öfter einen Schritt zu langsam, aber keiner von uns nimmt die Quarantäne als Entschuldigung.“

Koné und Peterka als positive Überraschungen

Auch Center Martin Peterka bot zumindest offensiv seine beste Leistung im Löwen-Trikot. Der Tscheche lief diesmal in der Startformation auf. „Wir brauchen mehr Input von Martin“, erläuterte Strobl die Maßnahme. Und den bekam das Team in Form von 16 Punkten.

Können Peterka und Koné an diesen Auftritt anknüpfen, wird die zuletzt doch sehr dünne Rotation der Löwen wieder tiefer, die Stamm-Leistungsträger werden entlastet. „Wir dürfen jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken“, fordert Koné. Und gerade, weil es gegen die Berliner geht, die mit ihrem freien Spiel für Strobl und die halbe Liga als Vorbild dienen, sei es ja eigentlich ganz einfach, findet der Spielmacher: „Wir haben alle richtig Bock, uns mit denen zu messen.“

Löwen Braunschweig – Alba Berlin, Sonntag, 20.30 Uhr, live bei Magentasport.

