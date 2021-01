Wie es Basketballer Wank mit Corona erging

Endlich wieder in der Halle stehen! Für Lukas Wank war Freitag ein ganz besonderer Tag. „Ich habe mit unserem Athletikcoach ein paar Sachen gemacht ‑ ganz vorsichtig, erstmal gucken, wie der Körper reagiert“, erzählt er, und resümiert: „Das hat sich gut angefühlt.“ Nach seiner Covid-Erkrankung und 24 Tagen Quarantäne durfte der Braunschweiger Basketball-Profi seine Wohnung wieder verlassen.

Löwen-Profi Lukas Wank liefert drei Wochen lang positive Corona-Tests

Am Mittwochabend hatte der 24-Jährige die erlösende Nachricht bekommen, dass sein zweiter Corona-Test in Folge negativ war. Das Startsignal zurück in den Sportalltag nach fast vier Wochen Pause. „Vorher waren die Tests immer positiv gewesen, drei Wochen lang“, stöhnt der vielseitige A-2-Nationalspieler.

Nach dem Spiel in Frankfurt am zweiten Weihnachtstag war er schwach positiv auf das Coronavirus getestet und mitsamt seinen Löwen-Kollegen in Quarantäne geschickt worden. Krankheitssymptome hatte er nicht, ein zweiter Test war negativ.

Löwen-Profi Wank: „Du sitzt zu Hause und wartest auf irgendwelche Symptome.“

„Das war eine komische Situation“, erinnert sich Wank. „Du sitzt zu Hause und wartest auf irgendwelche Symptome.“ Die kamen dann, der dritte Test war positiv, und wurden immer stärker. „Ich war plötzlich immer unheimlich müde, völlig schlapp, kriegte Schüttelfrost.“

Am schlimmsten sei es an Neujahr und den nächsten Tagen gewesen, ungefähr eine Woche lang. „Ich lag die ganze Zeit im Bett, mir war schlecht“, erzählt er. Geruchs- und Geschmackssinn waren weg. Er habe sich gewundert, dass es ihn so schlimm erwischt hatte, sagt Wank. „Denn ich hatte immer ein gutes Immunsystem und keine Vorerkrankungen.“

Wank über seinen Fitnesszustand: „Gefühlt muss ich erstmal wieder laufen lernen“

Die grippeartigen Symptome seien aber nicht das Schlimmste gewesen, nur sehr nervig, urteilt er, „ich war schon mal schlimmer erkältet.“ Das Fiese an Covid 19 sei die Ungewissheit. „Du weißt nicht, was noch passiert und wie lange es dauert.“ Und es dauerte.

Wank fühlte sich von Tag zu Tag besser. Aber die Tests blieben positiv, er musste in seinen vier Wänden bleiben, selbst an Spazierengehen war nicht zu denken. „Es war das erste Mal in neun Jahren Basketball, dass ich wochenlang überhaupt nichts gemacht habe“, betont er. „Gefühlt muss ich erstmal wieder laufen lernen.“

Per Videoschalte bei den Mannschaftsmeetings der Basketball Löwen Braunschweig dabei

Gelangweilt habe er sich aber nicht in diesen Tagen, habe viele Basketball- und Footballspiele im Fernsehen angeschaut und mit der Familie und Freunden telefoniert. „Dafür hatte ich mal Zeit, das war ganz schön.“ Außerdem habe er ein bisschen gelesen. „Und ich habe wieder angefangen Gitarre zu spielen.“

Mit den Mannschaftskollegen traf er sich virtuell zur täglichen Zoom-Besprechung, telefonierte, schrieb. Zu Gesicht bekam er aber nur Teammanager Jonas Seifert, wenn der ihm Nahrungsmittel an die Tür brachte.

Ausgiebige medizinische Tests bringen gute Ergebnisse für Lukas Wank

Bevor der Löwen-Guard ins Wiederaufbauprogramm starten durfte, standen am Donnerstag noch ausgiebige medizinische Tests an. Herz und Lunge wurden intensiv untersucht, um Corona-Folgeschäden an den Organen auszuschließen. Die Herzmuskelentzündung des Wolfsburger Eishockey-Profis Janik Möser als Folge seiner Corona-Infektion hatte alle Verantwortlichen aufgeschreckt. Seither wird im deutschen Profisport eine Checkliste von Ärzten akribisch abgearbeitet, ehe der Betroffene nach einer Erkrankung wieder trainieren darf.

Bammel vor diesen Untersuchungen hatte Wank nicht. „Ich hatte noch nie Probleme und bin davon ausgegangen, dass bei mir alles okay ist“, betont er. „Ich fühle mich gut und habe mich ja auch gut ernährt.“

Essen kochen ohne Spaß: „Man hat nur irgendeine Konsistenz im Mund“

Das war allerdings nicht das gewohnte Vergnügen. Denn auch wenn der Körper wieder zu Kräften gekommen ist, hadert Wank immer noch mit Corona-Begleiterscheinungen. „Riechen kann ich langsam wieder besser, aber der Geschmackssinn ist immer noch weg“, erzählt er und berichtet, er koche eigentlich sehr gerne.

Dieser Spaß sei allerdings verloren gegangen, weil er ja nichts schmecken könne. So sei er schon seit geraumer Zeit dazu übergegangen, die Zutaten einfach nur noch zusammenzurühren und die Gewürze wegzulassen. „Man weiß, wie etwas geschmeckt hat, aber man isst es und hat nur irgendeine Konsistenz im Mund.“

Langsame Belastungssteigerung bis zum Teamtraining der Löwen in zwei Wochen

Nun hofft er, dass auch dieses Handicap bald ausgestanden ist und stürzt sich voller Elan ins Individualtraining. „Der Plan ist, dass ich jeden Tag ein bisschen mehr mache und in eineinhalb bis zwei Wochen wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, berichtet er.

Bis Wank den Löwen wieder auf dem Parkett helfen kann, werden angesichts des engen Spielplans also noch einige Partien ins Land gehen. „Ein paar Leute sind hoch belastet nach der Quarantäne und müde“, kommentiert er die Pokalniederlage in Berlin, blickt aber optimistisch auf das Spiel beim Tabellennachbarn Bamberg. „Ich hoffe, die Jungs konnten sich ein bisschen ausruhen. Das Wichtigste ist, dass wir wirklich kämpfen, über die Schiene können wir was erreichen.“

Bamberg – Löwen Braunschweig, Sonntag, 18 Uhr, live auf Magentasport.

Der Gegner: Bamberg

Die Bamberger sind ein klarer Play-off-Anwärter, stehen aber überraschend mit fünf Siegen und acht Niederlagen nur auf Platz elf der BBL und gegen die Löwen (12.) unter Siegzwang. In der Champions League dagegen schöpfen sie ihr Potenzial aus und haben als einziges ungeschlagenes Team vorzeitig die Top-16 erreicht.

Die Franken treten in dieser Saison als kleine Göttinger Dependance auf. Mit Trainer Johan Roijakkers wechselten auch die Nationalspieler Dominic Lockhart und Bennet Hundt die Seiten. Und kürzlich wurde noch US-Profi Alex Ruoff nachverpflichtet, bei der BG ein Routinier, der alle anderen besser machte.

Bei den deutschen Profis zählt der Ex-Meister mit Berlin und Braunschweig zu den Top-Standorten der BBL. Auch Kenneth Ogbe und Ex-Löwe Chris Sengfelder sind Nationalspieler. Der beste der acht ausländischen Profis in Bamberg ist Center David Kravish mit 14 Punkten/8 Rebounds im Schnitt.