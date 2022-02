Finalturnier im Pokal: Tickets bei Löwen Braunschweig bestellen

Beim Finalturnier um den deutschen Basketball-Pokal in Berlin am 19./20. Februar sind für Fans der Basketball Löwen Braunschweig vorerst zwei Blöcke reserviert. Insgesamt dürfen 4000 Zuschauer in die Arena am Ostbahnhof. Wer Tickets haben möchte, muss sich beeilen. Die Braunschweiger haben nur bis Freitag, 11.30 Uhr Zeit, die Kartenwünsche ihrer Anhänger an das Ticketsystem von Top-4-Gastgeber Alba Berlin zu melden.

Interessierte sollten bis zu dieser Frist verbindliche Bestellungen per Mail an die Löwen aufgeben. Details stehen auf der Homepage der Braunschweiger: basketball-loewen.de.

Die Löwen spielen im Halbfinale am Samstag, 16 Uhr, gegen die Crailsheim Merlins, im zweiten Duell stehen sich anschließend Meister Berlin und die Chemnitz Niners gegenüber. Am Sonntag findet nur das Finale statt, ein Spiel um Platz drei gibt es nicht. Die Tickets gelten aber für beide Tage.

