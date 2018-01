Savchenko/Massot sagen Teilnahme bei EM ab

Oberstdorf Die WM-Paarlauf-Zweiten Aljona Savchenko und Bruno Massot haben ihre Teilnahme bei den Europameisterschaften in der kommenden Woche in Moskau abgesagt.

Wie die Deutsche Eislauf-Union mitteilte, wollen sich die letztjährigen EM-Zweiten an ihrem Trainingsort Oberstdorf auf die Ausarbeitung einiger technischer Details konzentrieren. "Das Team stellte in den vergangenen Tagen fest, dass nicht alle technischen Feinheiten wunschgemäß laufen, weshalb man die verbleibende Zeit bis zu den Olympischen Winterspielen für eine optimale Vorbereitung nutzen möchte", hieß es in der Mitteilung.

"Wir arbeiten am dreifachen Wurfaxel und wollen uns nicht unterbrechen lassen durch die EM. Da verlieren wir fünf Tage", sagte Trainer Alexander König der Deutschen Presse-Agentur. Man habe eine Plus-Minus-Rechnung aufgemacht und am Ende entschieden, dass die Vorbereitung auf die Winterspiele in Südkorea wichtiger sei. "Wir haben auch ein kleines weinendes Auge dabei", sagte der ehemalige Paarläufer. Seine Schüler sind bereits zu Beginn der Spiele gefordert. Schon am Tag der Eröffnungsfeier (9. Februar) beginnt der Teamwettbewerb, für den sich Deutschland zum zweiten Mal qualifiziert hat.

Die DEU wird nun in Moskau von Annika Hocke/Ruben Blommaert (Berlin) vertreten. Die möglichen Nachrücker Minerva-Fabienne Hase und Nolan Seegert können wegen einer Rückenverletzung der Berlinerin nicht an den Start gehen. "Die Entzündung von Minerva muss abklingen, ein Einsatz ist medizinisch nicht anzuraten", bestätigte DEU-Sportdirektor Udo Dönsdorf. Die Paarlaufkonkurrenz startet am kommenden Mittwoch.