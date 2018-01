Rückenprobleme: Olympia-Test ohne Biathlet Schempp

Antholz Massenstart-Weltmeister Simon Schempp muss bei der Olympia-Generalprobe der Biathleten in Antholz auf das Verfolgungsrennen verzichten.

Der 29-Jährige beklagte am Samstag erneut Rückenprobleme und kann am Nachmittag in Südtirol nicht antreten. Das bestätigte der Deutsche Skiverband auf dpa-Anfrage. Ob der Schwabe am Sonntag im Massenstart, dem letzten Weltcuprennen vor den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar, dabei ist, stand zunächst nicht fest.

Schempp hatte am Freitag nach seinem 20. Platz im Sprint in Italien erneut mit starken Rückenschmerzen zu kämpfen. Aus dem gleichen Grund hatte er Anfang Januar bereits auf einen Start im Verfolgungsrennen von Oberhof verzichten müssen. "Am Anfang habe ich mich sehr gut gefühlt, dann habe ich ganz schön mit dem Rücken zu kämpfen gehabt", hatte Schempp nach dem Sprint in Südtirol gesagt: "Nach eineinhalb Runden ging es ganz schön los."