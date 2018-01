Dario Cologna gewinnt in Seefeld den Massenstart. Foto: dpa

Seefeld Der Schweizer Dario Cologna hat beim Langlauf-Weltcup in Seefeld den Massenstart gewonnen.

Nach 15 Kilometern in der freien Technik setzte sich der dreimalige Olympiasieger im Zielspurt vor dem Kanadier Alex Harvey und dem Norweger Martin Johnsrud Sundby durch und untermauerte drei Wochen nach seinem Sieg bei der Tour de Ski seine starke Form. Bester Deutscher wurde knapp zwei Wochen vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang Thomas Bing auf Rang elf. Bis zur vorletzten Zwischenzeit war der 27-Jährige in der Spitzengruppe ganz vorne mitgelaufen. Florian Notz landete auf Position 23, Andreas Katz belegte den 28. Rang.