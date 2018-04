Tiger Woods löst bei den US Masters eine Tigermania aus

Am 6. Oktober 1978, also vor fast 40 Jahren, kam mit trippelnden Schritten ein Zweieinhalbjähriger in die Fernsehshow des großen Entertainers Bob Hope gewackelt, keck trug er eine kleine Golftasche über den Schultern. Tiger Woods heiße er, sagte sein Vater Earl. Der Mini-Tiger mit den Knopfaugen,...