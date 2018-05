Jung Zehnter beim Vielseitigkeits-Klassiker in Badminton

Der dreimalige Olympiasieger Michael Jung hat beim Vielseitigkeits-Klassiker in Badminton eine erneute Top-Platzierung verpasst. Nach seinem Sieg 2016 und dem zweiten Rang 2017 musste sich der Ausnahmereiter mit dem zehnten Platz zufriedengeben.

Zwei Abwürfe mit seinem 18 Jahre alten Erfolgspferd Sam im abschließenden Springen verhinderte ein besseres Ergebnis. Nach der Dressur und dem Geländeritt lag Jung noch als Vierter aussichtsreich im Klassement.

Siegerin wurde die Neuseeländerin Jonelle Price mit Classic Moet. Der Brite Oliver Townend kam mit Cooley auf Platz zwei und verpasste den Grand Slam, nachdem er die Turniere in Burghley und in Lexington in den USA vor zwei Wochen für sich entschieden hatte. Bislang gelang der Grand Slam nur der Britin Pippa Funnell und Jung.

Im polnischen Sopot gewann Andreas Ostholt ein Drei-Sterne-Turnier. Durch den Erfolg auf Corvette schaffte er die formelle Qualifikation für einen möglichen Start bei den Weltmeisterschaften in Tryon/USA in diesem Jahr. Andreas Dibowski mit Avedon als Dritter und auch Doppel-Weltmeisterin Sandra Auffarth mit Opgun Louvo als Zwölfe erfüllten ebenfalls mit ihren Ergebnissen die Qualifikationskriterien.