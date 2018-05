Der deutsche Springreiter Christian Ahlmann siegt erstmals in Wiesbaden. Foto: dpa

Springreiter Christian Ahlmann gewinnt erstmals in Wiesbaden

Wiesbaden Springreiter Christian Ahlmann hat zum ersten Mal in seiner Karriere den Großen Preis von Wiesbaden gewonnen. Auf seinem Pferd Clintrexo blieb der ehemalige Weltranglisten-Erste in der entscheidenden Siegerrunde in einer Zeit von 45,84 Sekunden fehlerfrei.

Für den Sieg erhielt er ein 38.000 Euro teures Auto sowie eine Geldprämie von 11.500 Euro. Zweiter wurde der Spanier Sergio Alvarez Moya mit Luchino (0/46,82), gefolgt von dem Belgier Wilm Vermeir mit Jacqmotte (0/46,89).