Peiffer und Fourcade kommen im Sommer nach Wiesbaden

Martin Fourcade (l) und Arnd Peiffer werden beim City-Biathlon in Wiesbaden an den Start gehen. Foto: dpa

Wiesbaden Die Premiere des City-Biathlons in Wiesbaden wartet mit einem hochkarätigen Starterfeld auf.

Am 1. September werden unter anderen Deutschlands Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer und der fünfmalige Olympia-Goldmedaillengewinner sowie elfmalige WM-Champion Martin Fourcade aus Frankreich beim ersten Sommer-Wettbewerb in der hessischen Landeshauptstadt an den Start gehen. Mit dabei sind auch der zweimalige Weltmeister Erik Lesser und Norwegens Top-Biathlet Johannes Thingnes Bö. Dies teilten die Veranstalter am Dienstag mit. Das genaue Teilnehmerfeld der Frauen steht dagegen noch nicht fest, da momentan noch Gespräche mit potenziellen Starterinnen laufen.