Speerwurf-Olympiasieger Röhler verpasst vierten Sieg

Ostrava Sperrwurf-Olympiasieger Thomas Röhler hat seinen vierten Sieg in dieser Saison verpasst. Der 26-Jährige aus Jena kam beim Leichtathletik-Meeting im tschechischen Ostrava auf 87,28 Meter und musste sich nur Vizeweltmeister Jakub Vadlejch geschlagen geben.

Der Tscheche schaffte beim traditionsreichen Meetings "Golden Spike" mit 88,36 Meter die Tagesbestweite. Röhler hatte zuvor beim Diamond-League-Auftakt in Doha/Katar vor Weltmeister Johannes Vetter, der wegen einer Oberschenkelverletzung nicht am Start war, und dem pausierenden Andreas Hofmann gesiegt. Auch das Diamond-League-Meeting in Eugene/USA und das 20. Anhalt-Meeting in Dessau hatte Röhler für sich entschieden.

3000-Meter-Hindernis-Europameisterin Gesa Felicitas Krause ging diesmal über die 1500 Meter an den Start und wurde in 4:14,12 Minuten Zwölfte. Antje Möldner-Schmidt, Europameisterin von 2014, kam über die 3000-Meter-Hindernis mit der Saisonbestleistung von 9:43,38 Minuten als Zwölfte ins Ziel, direkt gefolgt von Maya Rehberg aus Bad Segeberg (9:44,82).

Über die 100 Meter setzte sich der 36 Jahre alte 2004-Olympiasieger Justin Gatlin aus den USA in mäßigen 10,03 Sekunden durch. Der 42-jährige Kim Collins (St. Kitts und Nevis), Weltmeister von 2003, siegte über die gleiche Distanz in dem für ihn organisierten Abschiedsrennen in 10,41 Sekunden.