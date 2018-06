Moto3-Pilot Öttl ohne Punkte - Schrötter in Moto2 Vierter

Beim Moto3-Lauf in Barcelona führt der Spanier Jorge Martin in der ersten Kurve das Feld an. Foto: dpa

Barcelona (dpa) – Philipp Öttl ist beim Moto3-WM-Lauf in Barcelona an den Punkterängen vorbeigefahren. Der einzige deutsche Starter wurde nach 21 Runden nur 16. Insgesamt waren nur 17 Fahrer ins Ziel gekommen, elf schieden im siebten Rennen der Saison aus.

Enea Bastianini aus Italien sicherte sich beim Katalonien-Grand-Prix den Sieg. Landsmann Marco Bezzecchi vom deutschen PrüstelGP-Team kam mit 0,167 Sekunden Rückstand als Zweiter ins Ziel. Der Argentinier Gabriel Rodrigo komplettierte das Podium als Dritter.

In der Fahrerwertung konnte Bezzecchi seinen Vorsprung ausbauen, da sein größter Gegner Jorge Martin zu den Sturzopfern zählte. Nach sieben von 19 Läufen führt Bezzecchi die Meisterschaft mit 103 Punkten an, Fabio di Giannantonio aus Italien kommt auf 84 Zähler, der Spanier Martin bleibt bei 80 Punkten. Öttl rutschte von der zehnten auf die elfte Position. Der junge Deutsche aus dem bayrischen Bad Reichenhall weist 36 Punkte auf.

Marcel Schrötter hat sein bisher bestes Ergebnis in der Motorrad-Weltmeisterschaft erzielt. Der einzige deutsche Starter in der Moto2-WM wurde in Barcelona Vierter und verpasste nur knapp das Podium. 0,9 Sekunden kam lag er hinter dem drittplatzierten Alex Marquez aus Spanien ins Ziel. Der Sieg ging an den Franzosen Fabio Quartararo, der sich gegen den Portugiesen Miguel Oliveira durchsetzte.

Francesco Bagnaia ging als WM-Führender in das siebte Rennen der Saison, kam aber nur als Achter ins Ziel. Sein Vorsprung schrumpfte in der Gesamtwertung auf einen Punkt. Der Italiener führt die Meisterschaft mit 119 Zählern vor Oliveira (118 Punkte) und Marquez (94) an. Schrötter verlässt Barcelona als WM-Neunter und hat nach sieben von 19 Rennen 50 Punkte auf seinem Konto.