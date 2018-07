Hamilton verzweifelt: Ende nach erstem Quali-Zeitabschnitt

Hockenheim Lewis Hamilton hat nach dem ersten Zeitabschnitt der Formel-1-Qualifikation seinen Silberpfeil auf dem Hockenheimring abstellen müssen.

Nachdem der viermalige Weltmeister mit seinem Mercedes über die Streckenbegrenzung gerast war, forderte ihn sein Team auf, den Wagen sofort abzustellen. Ein Hydraulik-Problem ließ die Weiterfahrt nicht mehr zu.

Hamilton hatte den ersten K.o.-Abschnitt als Fünfter beendet. Er konnte die Qualifikation nicht mehr zu Ende fahren und dürfte im hinteren Starterfeld den Großen Preis von Deutschland an diesem Sonntag (15.10 Uhr) in Angriff nehmen müssen.

Der Brite versuchte noch, mithilfe der Streckenposten seinen Wagen in die Box zu schieben, was auch gar nicht erlaubt war. In der nächstmöglichen Ausfahrt wurde der Wagen dann geparkt.

Hamilton stieg aus, kniete sich an seinen Wagen, den Kopf auf der Fahrzeugnase. Den Helm zog der 33-Jährige nicht ab, ehe er in der Mercedes-Unterkunft im Fahrerlager verschwunden war. Im WM-Duell mit Spitzenreiter Sebastian Vettel von Ferrari muss er nun einen weiteren Rückschlag fürchten.