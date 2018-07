BMW gewinnt den 24-Stunden-Klassiker in Spa-Francorchamps

Spa-Francorchamps Dauersieger BMW hat die 70. Auflage des traditionsreichen 24-Stunden-Rennens in Spa-Francorchamps gewonnen. Der bayerische Autobauer feierte auf der belgischen Strecke damit seinen 24. Gesamtsieg seit 1965.

Nach 511 Runden (3579,044 Kilometer) hatten DTM-Pilot Philipp Eng aus Österreich, der Brite Tom Blomqvist und der Norweger Christian Krognes im werksunterstützten BMW M6 GT3 des Teams Walkenhorst Motorsport aus Melle nur 10,408 Sekunden Vorsprung auf die Markenkollegen Nick Catsburg aus den Niederlanden, Jens Klingmann aus Heidelberg und den Briten Alexander Sims. Es war der erste Doppelerfolg für BMW seit 1997.

Bester Nicht-BMW war auf Rang drei (37,941 Sekunden zurück) der Audi R8 LMS der südafrikanischen Brüder Kelvin und Sheldon van der Linde, die noch vom Schweizer Jeffrey Schmidt unterstützt wurden. Vorjahressieger Markus Winkelhock verfehlte als Vierter in einem weiteren Audi seinen dritten Gesamtsieg in den letzten vier Jahren.

Der Langstreckenklassiker wurde von einem spektakulären Unfall überschattet. Jürgen Krebs aus Langenhagen kollidierte in seinem Lamborghini mit dem britischen Bentley-Fahrer Andy Meyrick. Beide Fahrzeuge schlugen mit hoher Geschwindigkeit in die Streckenbegrenzung ein. Nach Angaben der Veranstalter zogen sich beide Fahrer Brüche zu, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Das Rennen musste wegen der anschließenden Aufräumarbeiten und Reparaturen an der Streckenbegrenzung für fast zwei Stunden unterbrochen werden.