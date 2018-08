Steffen Weinhold will mit dem THW Kiel den Titel holen. Foto: dpa

Kiel und Löwen gehen als Titelfavoriten in die Saison

Frankfurt/Main Der THW Kiel und die Rhein-Neckar Löwen gehen als Titelfavoriten in die neue Handball-Saison. Die Mehrheit der 18 Bundesligatrainer erwartet in der am Donnerstag beginnenden Spielzeit 2018/19 ein Duell zwischen dem Rekordmeister und dem Pokalsieger.

In einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur (Mehrfachnennungen waren möglich) tippten elf Trainer auf Kiel, zehnmal wurden die Mannheimer genannt. Zwei Handball-Lehrer gaben keinen Tipp ab. Nur drei Trainer trauen Meister SG Flensburg-Handewitt die Titelverteidigung zu.