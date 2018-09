Noebels aus NHL zurück bei Eisbären Berlin

Heuert vorerst nicht in der NHL an: Eishockey-Nationalspieler Marcel Noebels.

Berlin Olympia-Silbergewinner Marcel Noebels kehrt nach nur anderthalb Wochen im Trainingscamp des NHL-Clubs Boston Bruins zum deutschen Eishockey-Vizemeister Eisbären Berlin zurück.

Der 26 Jahre alte Nationalstürmer bedankte sich in sozialen Netzwerken bei den Bruins für "die großartige Zeit und die Möglichkeit. Wir sehen uns nächstes Jahr". Nun freue er sich auf die Saison mit den Eisbären, die mit zwei Niederlagen in die Deutsche Eishockey Liga gestartet sind. Noebels war am 9. September nach Boston gereist, sein Vertrag beim deutschen Hauptstadtclub ruhte während seines Aufenthalts in den USA.

Noebels wollte den Sprung in die NHL als vierter deutscher Olympia-Silbergewinner von Pyeongchang schaffen. Nach dem größten Erfolg für das deutsche Eishockey hatten die Nationalspieler Dominik Kahun (Chicago Blackhawks), Yasin Ehliz (Calgary Flames) und Brooks Macek (Vegas Golden Knights) Verträge in der besten Liga der Welt unterschrieben.