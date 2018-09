Simone Blum überquert mit DSP Alice in Tryon ein Hindernis.

Tryon (dpa) – Die Springreiterin Simone Blum hat auch am zweiten WM-Tag einen starken Ritt für das deutsche Team geliefert.

Die 29 Jahre alte Debütantin aus dem bayerischen Zolling ritt in Tryon mit ihrer Stute Alice ohne Fehler. Blum hatte bereits am Vortag im Zeitspringen eine Null-Runde gezeigt. Die Mannschaftswertung besteht aus drei Teilprüfungen. Die Entscheidung fällt am Freitag.