Weltverband entzieht Skandalfahrer Fenati Lizenz

Romano Fenati (l) greift beim Rennen in Misano an die Bremse des Motorrades von Stefano Manzi.

Mies Skandalrennfahrer Romano Fenati ist vom Motorradweltverband die Rennlizenz für 2018 entzogen worden. Das teilte die FIM am Freitag nach einer Anhörung Fenatis an ihrem Sitz im schweizerischen Mies mit.

Der Italiener hatte seinem Landsmann Stefano Manzi während des WM-Rennens in Misano am 9. September an den Lenker gegriffen und den Bremshebel gezogen. Damit brachte er seinen Konkurrenten in Lebensgefahr.

Nachdem die Rennleitung Fenati zunächst für zwei Rennen gesperrt hatte, entließ ihn sein Rennstall tags darauf. Sein neues Team, für das er 2019 fahren sollte, löste den Vertrag mit ihm ebenfalls auf. Einen Tag später hatte Fenati seinen Rückzug vom Motorradsport verkündet.

Fenati musste den FIM-Vertretern in Mies sein Fehlverhalten erläutern. Eine Lizenz für 2019 könne ihm unter bestimmten Bedingungen erteilt werden, hieß es.