Formel 1: Perez bleibt bei Racing Point Force India

Austin Sergio Perez wird wie erwartet auch in der nächsten Saison für den Formel-1-Rennstall Racing Point Force India fahren. Das gab das Team vor dem Großen Preis der USA in Austin am Donnerstag bekannt.

Der 28 Jahre alte Mexikaner fährt bereits seit einschließlich 2014 für den Rennstall, der zuletzt vor einer Pleite bewahrt werden musste. Zu den Rettern gehört allen voran der kanadische Milliardär Lawrence Stroll. Es wird davon ausgegangen, dass sein Sohn Lance nach dieser Saison von Williams zu Racing Point wechseln wird.