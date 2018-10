Entscheidung über Sölden-Start bei Neureuther am Samstag

Die Entscheidung, ob Felix Neureuther beim Riesenslalom in Sölden startet, fällt am Samstag.

Sölden Die Entscheidung über einen Start von Skirennfahrer Felix Neureuther beim Saison-Auftakt in Sölden fällt am Samstag. Das sagte ein Sprecher des Deutschen Skiverbands nach dem Training.

Neureuther musste sein Training zuletzt wegen Problemen am Rücken stark einschränken. Zunächst stand auch eine Entscheidung erst nach dem Einfahren am Sonntag zur Debatte. "Wir wollen jetzt nicht die Gesundheit vom Felix auf die ganze Saison hin gefährden wegen des ersten Rennens, deswegen sind wir da vorsichtig, deswegen treffen wir die Entscheidung so kuzfristig wie möglich", hatte Herren-Trainer Mathias Berthold noch am Vorabend gesagt.

Ein Start beim Riesenslalom auf dem Rettenbachgletscher wäre Neureuthers erstes Weltcup-Rennen seit seinem Kreuzbandriss im vergangenen November. Auch bei Fritz Dopfer soll die Entscheidung am Samstag fallen. Er hat Adduktorenprobleme.

Insgesamt möchte der DSV elf Athleten an den Start schicken. Stefan Luitz, der sich in der vorigen Olympia-Saison ebenfalls das Kreuzband verletzt hatte, peilt sein Comeback an. Neben Neureuther, Luitz, Dopfer, Alexander Schmid und Linus Straßer werden zwei weitere Startplätze noch unter drei Athleten ausgefahren. Sollten Neureuther oder Dopfer nicht fahren können, entfällt diese Qualifikation.

Bei den Frauen geht Viktoria Rebensburg als Vorjahressiegerin und Gewinnerin des Disziplin-Weltcups mit Siegchancen in das Rennen. Neben ihr wurden Lena Dürr, Andrea Filser und Veronique Hronek für das Rennen am Samstag (10.00/13.00 Uhr) nominiert.