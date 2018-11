VfL Gummersbach sechs Monate ohne Kapitän Vukovic

Gummersbach Der abstiegsbedrohte Handball-Bundesligist VfL Gummersbach muss für sechs Monate auf seinen Kapitän Drago Vukovic verzichten. Wie eine medizinische Untersuchung ergab, hat sich der 35 Jahre alte Kroate im Spiel beim Bergischen HC die Achillessehne des rechten Fußes gerissen.

"Die Verletzung von Drago ist natürlich in erster Linie für Drago ärgerlich, da er nach seiner Schulterverletzung in Berlin jetzt wieder eine lange Ausfallzeit vor sich hat, gleichzeitig aber auch für uns, weil er als Kapitän und Abwehrchef eine ganz wichtige Säule in unserem Spiel ist", sagte Christoph Schindler, der Geschäftsführer des Tabellen-16..