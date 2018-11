Dreßen holt zweiten Top-Ten-Platz zum Saisonstart

Thomas Dreßen war beim Super-G in Lake Louise bester Deutscher.

Lake Louise Skirennfahrer Thomas Dreßen ist mit zwei Top-Ten-Ergebnissen in den WM-Winter gestartet und hat seine Position als bester deutscher Speedfahrer untermauert.

Einen Tag nach dem siebten Platz in der Abfahrt legte Dreßen in Lake Louise nach und war nach 40 gestarteten Fahrern im Super-G auf Rang neun. Die WM-Qualifikation hat Dreßen schon sicher. Auf Sieger Kjetil Jansrud aus Norwegen fehlte ihm in Kanada knapp eine Sekunde.

Mauro Caviezel aus der Schweiz war auf Rang drei 0,73 Sekunden entfernt. Zweiter wurde Vincent Kriechmayr aus Österreich. Andreas Sander und Josef Ferstl verpassten jeweils Platzierungen für die halbe WM-Norm.